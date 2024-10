Pełny zwiastun The Monkey. Zwariowany horror Stephena Kinga od twórcy Kodu zła

Fot. Materiały prasowe

Reklama

The Monkey to nowy horror oparty na opowiadaniu Małpa autorstwa Stephena Kinga. Za kamerą stanął Ozgood Perkins, który jest również autorem scenariusza. To on stworzył horror Kod zła, który zebrał w kinach na całym świecie świetne recenzje. Perkins i Stephen King wspólnie napisali scenariusz do The Monkey. Producentami wykonawczymi są Fred Berger, Ali Jazayeri, Brian Kavanaugh-Jones, Chris Ferguson, David Gendron, John Friedberg i Peter Luo. Za produkcję odpowiadają także Dave Caplan, Jason Cloth i Michael Clear.

The Monkey – zwiastun

The Monkey – o czym jest film?

Historia opowiada o bliźniakach Billu i Hallu (granych przez Theo Jamesa), którzy znajdują na strychu rodzinnego domu starą zabawkę na monety należącą do ich ojca. Kiedy rozpoczyna się seria makabrycznych zgonów, bracia postanawiają wyrzucić małpę i kontynuować swoje życie, jednak przez kolejne lata oddalają się od siebie. Gdy tajemnicze zgony zaczynają się na nowo, bracia muszą się ponownie zjednoczyć, by znaleźć sposób na ostateczne zniszczenie zabawki, zanim zabije kolejny raz.

Premiera zaplanowana na luty 2025 roku.