The Old Guard 2 z dokrętkami. Ile potrwają?

fot. Netflix

The Old Guard był według doniesień hitem Netflixa w 2020 roku. Widownia w okresie pandemii potrzebowała dobrego filmu akcji do obejrzenia w domowym zaciszu i to dostała. Podjęto szybko decyzję o stworzeniu kontynuacji. Charlize Theron powróciła na plan, a zdjęcia zakończyły się we wrześniu 2022 roku. Od tamtego czasu o produkcji zrobiło się cicho. Niektórzy podejrzewali, że może zostać skasowana przez Netflix, nawet mimo tego, że kosztowała ponad 100 mln dolarów. Ostatecznie Charlize Theron wyjaśniła powód opóźnień, wskazując na zmiany na kierowniczych stanowiskach w Netflixie.

Według nowych doniesień niedługo mają rozpocząć się trwające dwa tygodnie dokrętki. To prawdopodobnie oznacza, że The Old Guard 2 prędzej czy później zadebiutuje na platformie.

The Old Guard 2 - co wiadomo?

The Old Guard miał premierę w 2020 roku i osiągnął sukces w Netflixie, więc sequel szybko został zamówiony. Za kamerą dwójki stanęła Victoria Mahoney, a do obsady dołączyli Uma Thurman i Henry Golding. Poza Theron w obsadzie powracają także Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo oraz Chiwetel Ejiofor.