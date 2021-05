The Protégé - zwiastun filmu akcji twórcy Casino Royale. Q kontra Keaton!

fot. materiały prasowe

The Protégé to film akcji opowiada o Annie (Maggie Q), która została uratowana jako dziecko przez legendarnego zawodowego zabójcę Moody'ego (Samuel L. Jackson). Wyszkolił ją również do tego, by pracować w rodzinnej branży. Kiedy Moody, który był dla niej jak ojciec - zostaje brutalnie zabity, Anna poprzysięga zemstę. Rozpoczyna się zabawa w kotką i myszkę z enigmatycznym zabójcą granym przez Michaela Keatona.

The Protege - zwiastun

Za kamerą stoi Martin Campbell, najbardziej znany z filmu Casino Royale o Jamesie Bondzie, który powrócił do formy wraz z hitem z Jackiem Chanem pod tytułem Cudzoziemiec. Za scenariusz odpowiada Richard Wenk, lubujący się w kinie akcji. Pracoował przy Mechaniku czy Bez litości.

The Protege - premiera w USA odbędzie się 20 sierpnia 2021 roku. Data premiery w Polsce na obecną chwilę nie jest znana.