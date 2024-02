Weekend NBA All-Star na wielkim ekranie. Dosłownie!

fot. zrzut ekranu YouTube/@NBA

Innowacje w technologiach wyświetlania pozwoliły na instalację ekranów w nietypowych miejscach, czego najbardziej uderzającym przykładem jest gigantyczna kula w Las Vegas. Niemiecka firma ASB GlassFloor spędziła lata na opracowywaniu i testowaniu gigantycznego ekranu LED, który może wyświetlać różne treści, np. statystyki, a jednocześnie być podłożem, na którym bez problemów toczy się mecz. W ten weekend system ten zadebiutuje w NBA podczas dorocznego weekendu gwiazd.

Ekran może wyświetlać statystyki w czasie rzeczywistym, powtórki i oparte na lokalizacji animacje śledzenia graczy podczas gry. Mogą również ożywić wydarzenie innymi treściami wideo, interaktywnymi działaniami dla publiczności podczas przerw i animacjami podkreślającymi ważne zagrania. Wynalazca ASB GlassFloor obsługuje wyświetlacze za pomocą opatentowanego oprogramowania.

Ekran LED może uzupełniać tradycyjne zawieszone nad parkietem tablice wyników i ekrany, a publiczność nie musi odrywać oczu od boiska, żeby na nie spojrzeć. Co więcej, cyfrowy wyświetlacz pozwala na łatwą i szybką zmianę wyglądu i koloru boiska bez konieczności jego przemalowywania. ASB opracowało również aplikację pomagającą trenerom i graczom w treningach dzięki użyciu funkcji śledzenia pozycji zawodników i piłki oraz wyświetlania wskazówek co do zagrywek bezpośrednio na ekranie boiska.

W ubiegłym roku można było zobaczyć tę technologię na europejskich boiskach. Zadebiutowała ona na Mistrzostwach Świata w Koszykówce Kobiet FIBA U19 w Madrycie, zaś później na boisku LED rozegrany został mecz podczas inauguracji nowego sezonu niemieckiej ligi koszykówki w hali BMW Park w Monachium.

Weekend gwiazd NBA rozpocznie się już dzisiejszej nocy w hali Lucas Oil Stadium w Indianapolis. Pierwszym meczem rozegranym na nawierzchni ASB GlassFloor będzie NBA All-Star Celebrity Game, który rozpocznie się o 01:00 w nocy z piątku na sobotę. Jutro na tej samej nawierzchni odbędzie się State Farm All-Star Saturday Night, które rozpocznie się o 02:00 w nocy z soboty na niedzielę. Podczas Saturday Night odbędą się konkurs sprawności koszykarskiej Kia Skills Challenge, konkurs rzutów za trzy STARRY 3-Point Contest, pierwszy w historii pojedynek na rzuty za trzy NBA vs. WNBA 3-Point Challenge oraz konkurs wsadów AT&T Slam Dunk. Sam mecz NBA All-Star odbędzie się jednak na tradycyjnym parkiecie i zacznie się również o 02:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ponieważ technologia ASB GlassFloor jest względnie nowa, trudno powiedzieć, jak szybko (i czy w ogóle) boiska i korty LED mogą się upowszechnić. Wiele będzie zależeć od ich kosztów i awaryjności oraz trudności instalacji (filmy z europejskich wydarzeń oferują pewien wgląd w ten proces) i ogólnych korzyści dla operatorów stadionów i reklamodawców, a także oczywiście reakcji zawodników i widzów. ASB GlassFloor przetestowało swoją technologię między innymi w piłce ręcznej, siatkówce, badmintonie, tenisie i innych sportach rozgrywanych na twardych, sztucznych nawierzchniach. Najgorsze co się będzie mogło przydarzyć to awaria prądu lub samego ekranu - wyobraźcie sobie koszykarzy biegających po wielkim, czarnym ekranie telewizora...