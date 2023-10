The Shepherd - zwiastun krótkometrażowego filmu. W głównych rolach John Travolta i Ben Radcliffe

fot. Disney+

The Shepherd to nadchodzący film krótkometrażowy, który trafi na platformę Disney+. Fabuła skupia się na Freddiem Hooke’u (w tej roli Ben Radcliffe), młodym pilocie Królewskich Sił Powietrznych (RAF), który w Wigilię wraca do domu przez Morze Północne. Znajduje się w niebezpieczeństwie, gdy elektryka przestaje działać i traci łączność radiową. Utknął w powietrzu, lecąc na ograniczonej ilości paliwa. John Travolta, który jest także producentem wykonawczym filmu, gra tajemniczego, pilota, który przybył mu na ratunek. Produkcja powstała na podstawie noweli pt. Pasterz autorstwa Fredericka Forsytha.

W obsadzie znaleźli się również Steven Mackintosh, Millie Kent, Simon Wilson, Iwan Bond, Claire Price, Simon Lennon, Jack Donoghue, Asan N’Jie, Olatunji Ayofe i Scarlet Grace. Producentem filmu jest wielokrotny zdobywca Oscarów Alfonso Cuarón, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Iain Softley. Twórcy znają się od lat i od dawna podziwiali nowelę Forsytha.

Iain Softley po raz pierwszy zetknął się z Pasterzem, gdy producent Richard Johns zwrócił się do niego z propozycją jej adaptacji.

Od samego początku zaintrygowały mnie liczne cechy tej historii. To wyśmienita, pełna treści opowieść bożonarodzeniowa, tajemnicza i głęboko poruszająca, z kilkoma nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Wszyscy mamy nadzieję, że ten film poruszy widzów w taki sam sposób, w jaki poruszył nas oraz będzie doceniany przez wiele pokoleń i kultur.

Zobaczcie poniżej zwiastun filmu The Shepherd, który będzie mieć premierę 1 grudnia na Disney+.

