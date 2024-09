Kręcenie 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon nie było łatwe. Showrunner o pracy na planie w Luwrze

fot. AMC

Już pod koniec września The Walking Dead: Daryl Dixon powróci z drugim sezonem zatytułowanym The Book of Carol. Tym razem bohater grany przez Normana Reedusa przeniesie się do Paryża. Część zdjęć powstawało w Luwrze, a teraz showrunner David Zobel opowiedział w najnowszym wywiadzie w Entertainment Weekly o trudach prac we francuskim muzeum sztuki.

Aranżacja tego była naprawdę trudna i skomplikowana. Kiedy Norman i ja po raz pierwszy rozmawialiśmy o serialu, bardzo nam się podobało przeniesienie akcji do takiego miejsca jak Francja, gdzie panuje wysoka kultura, piękna architektura i moda, z zestawieniem tego z apokalipsą, kiedy wszystko się rozpada i wali. Luwr zawsze był miejscem, które chcieliśmy sfilmować.

Jak podał New York Times w 2018 roku w Luwrze odbywa się około 500 sesji zdjęciowych rocznie. Rezerwacja muzeum na cały dzień zdjęciowy kosztowała ówcześnie około 15 tysięcy euro.

The Walking Dead: Daryl Dixon - 2. sezon

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol - obsada

Oprócz Reedusa w obsadzie drugiego sezonu są Melissa McBride, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi oraz Eriq Ebouaney. Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman i Steve Squillante.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol - premiera w USA odbędzie się 27 września. Serial nie jest dostępny w Polsce.