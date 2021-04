The War Rooms – serial z udziałem Jenny Coleman o odwadze i sile kobiet

Źródło: materiały prasowe

W serialu The War Rooms będzie można zobaczyć historię Joan Bright, która prowadziła tajny bunkier Winstona Churchilla w Whitehall wraz z innymi kobietami. Każdy sezon przedstawi dokładnie II Wojnę Światową, zaczynając od jej wybuchu, następnie toczącej się walki i dążeniu do zwycięstwa Wielkiej Brytanii. To produkcja pokazująca kobiety jako silne, a następnie triumfujące istoty. Do jej powstania został wykorzystany pamiętnik Bright.

W głównej roli wystąpi Jenna Coleman znana z serialu Netflixa Wąż oraz Doktora Who. Jest ona również producentem wykonawczym produkcji wraz z Simonem Mirrenem i Davidem Chindlowem, który był scenarzystą Moving On. Za powstanie produkcji odpowiadają również Jamie Carmichael oraz zdobywca dwóch Oscarów za film Ojciec, David Parfitt.

Ian Fleming, autor Jamesa Bonda, uważał Joan Bright za jedną z inspiracji dla postaci panny Moneypenny. Nie jest jeszcze znana data premiery serialu.