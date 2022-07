Thor 4 - w filmie pojawił się mutant!? Waititi nakręci 5. część, ale ma jeden warunek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Thor 4 szturmuje kina na całym świecie, a do sieci trafia cała masa nowych informacji na temat produkcji Marvel Studios - przynajmniej niektóre z nich możemy już uznać za spoilerowe. Prawdopodobnie najważniejsza związana jest z faktem, że na ekranie zobaczyliśmy postać znaną z komiksów o X-Menach i mutantach.

Jedna ze scen Miłości i gromu rozgrywa się we Wszechmieście, lokacji, w której zbierają się i funkcjonują bogowie pod przywództwem Zeusa. Gdy protagoniści mijają kolejne bóstwa, jedno z nich wygląda jak wielka gałka oczna. Serwis Bleeding Cool jest przekonany, że postacią tą jest komiksowy Ora Serrata, mutant klasy Omega, należący do rasy Araki - tej, która wcześniej została wygnana do innego wymiaru, a która całkiem niedawno powróciła do zasadniczego uniwersum Marvela (grafiki pokazujące mutanta znajdziecie niżej w galerii).

Reżyser Taika Waititi przyznał, że z wielką chęcią podejmie się stworzenia kolejnej części ekranowych przygód Thora, jednak od razu stawia warunek - w głównej roli musi powrócić Chris Hemsworth:

Nebraska Nie wiem, co się teraz wydarzy. Z całą pewnością zrobiłbym jeszcze jeden film, ale tylko wtedy, jeśli będzie w nim Chris. To musiałoby być też coś zaskakującego i niespodziewanego. Jaki może być nowy kierunek? Wszystkie te bitwy i walki są w porządku, ale chciałbym czegoś nieoczekiwanego na poziomie samej historii. Np. zrobić film za 5 mln USD, bez żadnych sekwencji bitewnych, Thor w kinie drogi. Coś jak

Oto inne z najważniejszych informacji:

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że z filmu zostały wycięte sceny, w których pojawiali się Peter Dinklage Lena Headey Jeff Goldblum

Waititi nie chce też, aby wspomniane wyżej, usunięte sceny były w przyszłości udostępniane widzom;

tatuaż upamiętniający Lokiego na plecach protagonisty miał pojawić się w filmie Thor: Ragnarok Kevin Feige

amerykańskie portale popkulturowe zauważają, że pojawiająca się na ekranie Lady Sif ma na sobie nową wersję kostiumu, któremu znacznie bliżej do jej komiksowego stroju;

reżyser zdradził, że wcześniej rozważano, by Strażnicy Galaktyki pojawili się także w jednej z ostatnich sekwencji produkcji - w trakcie spotkania z Wiecznością;

do sieci trafiło zdjęcia z planu, na którym widzimy Hemswortha tulącego własną córkę - dziecko także zagrało w produkcji (fotografię odnajdziecie w galerii).

Ora Serrata w komiksach