Thor: Love and Thunder - Christian Bale przybył do Australii na plan filmu

Warner Bros

Zdjęcia do widowiska MCU Thor: Love and Thunder mają rozpocząć się na początku przyszłego roku, jednak ekipa już zaczyna prace preprodukcyjne w Australii, gdzie film będzie kręcony. Chris Hemsworth, gwiazda projektu zdradził jakiś czas temu, że odbyło się już czytanie scenariusza, a Natalie Portman wylądowała w Australii kilka tygodni temu. Teraz przyszła pora na antagonistę widowiska, czyli Christiana Bale'a. Brytyjczyk przybył do Australii, aby rozpocząć przygotowania do widowiska. Niestety wciąż nie wiadomo w jaką postać się wcieli. W sieci pojawiły się pogłoski mówiące już o Beta Ray Billu, Minotaurze, Gorrze, a nawet Galactusie.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Według wcześniejszych zapowiedzi Jane Foster ma podnieść młot Thora. Jakiś czas temu pojawiły się przesłanki, że film będzie inspirowany komiksem o Potężnej Thor. Z niego wiemy, że Jane Foster zmaga się z rakiem i wyniku rozwoju historii staje się następczynią Thora.