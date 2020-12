Spider-Man 3 - Alfred Molina powróci jako Doktor Octopus!

Sony

Alfred Molina ponownie zaprezentuje się na ekranie jako Otto Octavius w filmie Spider-Man 3. Portal The Hollywood Reporter potwierdził wcześniejsze doniesienia Geeks Worldwide dotyczące udziału aktora w filmie z Kinowego Uniwersum Marvela. Wtedy też informowano, że aktor jest na planie i przygotowuje się do scen kaskaderskich.

Przypomnijmy, że Molina wcielał się w Doktora Octopusa w filmie Spider-Man 2 w reżyserii Sama Raimiego z 2004 roku. To może oznaczać, że w produkcji Spider-Man 3 kluczem będzie multiwersum, czyli alternatywne światy. Wcześniej prestiżowe portale podawały, że Jamie Foxx powtórzy rolę z Niesamowitego Spider-Mana 2 jako Elektro. Warto zaznaczyć, że nie ma 100% pewności, że te wersje postaci będą zgodne z tymi ze swoich wcześniejszych filmów, ale ponieważ nie są to odosobnione przypadki, to tak właśnie możemy przypuszczać.

fot. Sony/Marvel

Obecnie trwają zdjęcia na planie produkcji. W główną rolę ponownie wcieli się Tom Holland. Powrócą także Zendaya oraz Jacob Batalon. Premiera 5 listopada 2021 roku.