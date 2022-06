Thor: miłość i grom - czy scenariusz pomoże Natalie Portman? Taika Waititi o tym, jak przekonał aktorkę do powrotu

Marvel Studios

Avengers: Koniec gry zostawia nas z Thorem na statku Strażników Galaktyki i wspólnie udają się w podróż. W zwiastunie Thor: miłość i grom widzimy, że Thor będzie intensywnie trenował, aby zgubić zbędne kilogramy i fani zastanawiają się, ile czasu minęło od produkcji o Mścicielach względem kolejnego widowiska MCU. Chris Hemsworth, Taika Waititi i Tessa Thompson rozmawiali z serwisem Fandango All Access, a ten pierwszy wyjaśnił to zagadnienie.

Thor nie był w zbyt dobrej formie, co reprezentowało jego emocjonalną złożoność. Wraz ze Strażnikami Galaktyki wyruszył w podróż w poszukiwaniu samego siebie, i to właśnie do tego momentu wracamy.

Thor: miłość i grom przywraca na ekrany MCU postać graną przez Natalie Portman, co wzbudza duże emocje wśród fanów. Bohaterka będzie godna dzierżenia Mjolnira i stanie się Potężną Thor. Pamiętamy, że jej ostatni większy występ miał miejsce w 2013 roku w filmie Thor: Mroczny świat i potem w Avengers: Czas Ultrona, Thor wspominał o swoim zerwaniu z Jane. Wielu widzów uznało, że to oznacza koniec przygody aktorki z Kinowym Uniwersum Marvela, ale ta zachęcona tym, co Taika Waititi zrobił w Thor: Ragnarok, powraca do roli w nowym wydaniu.

Waititi i Hemsworth zapytani o to, jak wprowadzono Portman do świata kreowanego przez reżysera, odpowiedzieli, że było to "niesamowite", ponieważ Thor i Jane "są w innym miejscu, niż kiedy widzieliśmy ich po raz ostatni". W rezultacie pozwoliło to twórcom "zrobić wszystko, co tylko chcieli". Film ma uzupełnić niewiadome, które narosły po ich zerwaniu. Waititi zdradza, że dowiemy się, kto z kim zerwał i być może poznamy kulisy tamtego zdarzenia. Reżyser mówi też o tym, jak przekonał Natalie Portman do powrotu:

Poszedłem do jej domu, a ona dała mi szklankę wody... Myślę, że to co zrobiliśmy z Ragnarokiem, sprawiło, że te filmy stały się atrakcyjne także dla innych aktorów, na przykład dla Christiana Bale'a, który naprawdę to zobaczył i pomyślał: "chcę zrobić coś zabawnego", przyszedł tu i chciał być częścią tego przedsięwzięcia. I Natalie też... Myślę, że chciała się upewnić, że... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale... jej postać w tych kilku pierwszych filmach nie jest chyba najbardziej ekscytującą wersją kobiecej postaci, jakiej oczekujemy od tych filmów. Musiałem z nią po prostu porozmawiać o tym, że chcę zmienić tę postać, tak jak zmieniliśmy postać Thora na potrzeby Ragnaroku, dać jej trochę więcej licencji na bycie żądną przygód i zabawy, ponieważ Natalie jest naprawdę zabawną osobą. A czasami... takie rzeczy nie mogą... nie wiem, nie są głównym celem, kiedy wymyśla się postacie.

Waititi zdradził też informacje na temat tego, że w filmie pojawi się też kilka ciekawych cameo, jak było w przypadku Ragnaroka i występu Matta Damona, Luke'a Hemswortha i Sama Neilla, którzy wystąpili odpowiednio jako Loki, Thor i Odyn. Ich powrót do tych ról też został zapowiedziany.

Premiera filmu 8 lipca 2022 roku.