Thor: miłość i grom - Walkiria zyska nowe moce. Są "dziwne" i "erotyczne"

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Thor: miłość i grom to kolejna część przygód gromowładnego Asgardczyka, w której wreszcie znów zobaczymy ukochaną bohatera, Jane Foster - która ma stać się Potężną Thor. Tessa Thompson powróci do roli Walkirii i wygląda na to, że ten występ może nas zaskoczyć. Aktorka zapowiada, że wojowniczka zyska "dziwne i erotyczne" umiejętności. Mogliśmy się już przekonać o jej niewątpliwej sile i umiejętnościach bojowych, ale zapowiada się na to, że rola królowej odblokowała dla niej kilka nowych, ciekawych opcji.

Tessa Thompson została spytana o umiejętności Walkirii w Thor: miłość i grom podczas wywiadu z W Magazine.

Ma dziwne umiejętności, jeśli mam być szczera. Może wyczuć, gdy ktoś jest bliski śmierci, żeby wziąć go do Valhalli - miejsca, które zasadniczo jest życiem pozagrobowym. Potrafi ożywiać ludzi i gdy to robi, czasem kończy w ich ciałach. To coś dziwnego. I może być całkiem erotyczne. Ma też nadludzką siłę i zasadniczo jest bogiem.

Thor: miłość i grom

To zgadzałoby się z komiksowym przedstawieniem Walkirii, w którym także mogła wyczuć, gdy do ludzi zbliżała się śmierć i wybierała, kto jest godny miejsca w Valhalli.

Thor: Miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.

