Threadripper 7000 – AMD powraca na rynek high-endowych procesorów i powala cenami

fot. AMD

Seria AMD Threadripper 7000 składa się z trzech układów, w tym „podstawowego” Ryzen Threadripper 7960X z 24 rdzeniami, 48 wątkami i 152 MB całkowitej pamięci podręcznej w cenie 1499 $. Środkowy Threadripper 7970X ma 32 rdzenie / 64 wątki, jest taktowany zegarem 4,0 GHz i ma 160 MB pamięci podręcznej, a jego cena wynosi 2 499 $. Najwyższy model Threadripper 7980X ma 64 rdzenie / 128 wątków, może przyspieszyć do 5,1 GHz i ma aż 320 MB całkowitej pamięci podręcznej. Jego cena to szokujące 4999 $, czyli około 21 000 zł!

Układy Threadripper z serii 7000 są zbudowane w procesie 5 nm przy użyciu architektury Zen 4 i oferują do 48 linii PCIe Gen 5.0.

Zainteresowani będą również musieli wybrać nową płytę główną wyposażoną w chipset AMD TRX50, który obsługuje do 1 TB czterokanałowej pamięci DDR5 (RDIMM). Wydajny zasilacz i wysokiej klasy wentylator również powinny znaleźć się na liście zakupów, biorąc pod uwagę, że te układy mają TDP na poziomie 350 watów.

fot. AMD

Dostępna będzie również nowa seria Threadripper PRO 7000 WX, oferująca do 96 rdzeni / 192 wątków, 480 MB całkowitej pamięci podręcznej i obsługę do 2 TB pamięci DDR5 w konfiguracji ośmiokanałowej (RDIMM), a także dostęp do maksymalnie 128 ścieżek PCIe 5.0. Układy klasy Pro najlepiej sparować z płytą wyposażoną w chipset AMD WRX90, ale mogą one również działać na chipsecie TRX50.

W tym przypadku AMD postanowiło oszczędzić nam na razie informacji o cenie swych najmocniejszych procesorów do stacji roboczych.

Układy AMD Ryzen Threadripper z serii 7000 trafią na półki sklepowe 21 listopada. Stacje robocze firm Dell, HP i Lenovo wyposażone w procesory Threadripper Pro 7000 z serii WX będą dostępne pod koniec roku.