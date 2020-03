Three Thousand Years of Longing - George Miller kręci nowy film. Przypomina... dorosłą wersję Aladyna

Zanim George Miller powróci do świata Mad Maxa nakręci film Three Thousand Tears of Longing na podstawie swojego oryginalnego pomysłu. Projekt przypomina swoją fabułą Aladyna dla dorosłych widzów. Otóż bohaterką filmu jest samotna Brytyjka, która postanawia pojechać na wakacje do Stambułu. Tam przypadkowo znajduje butelkę zawierającą spełniającego trzy życzenia Dżina. To daje jej szanse na zmianę swojego życia. Póki co produkcja filmu jest opóźniona w związku z epidemią koronawirusa na świecie.

Jedynymi potwierdzonymi do tej pory członkami obsady są Idris Elba oraz Tilda Swinton. Ta druga ma wcielić się we wspomnianą samotną Brytyjkę, natomiast Elba zagra Dżina. Miller wcześniej potwierdził, że kiedy skończy pracę nad tym filmem wróci, aby nakręcić kolejne widowisko ze świata Mad Maxa. Podobno ma być to prequel, którego główną bohaterką będzie młoda Furiosa.