Mad Max: Furiosa - główne role w spin-offie obsadzone?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czyżby spin off serii Mad Max i prequel filmu Mad Max: Na drodze gniewu, skupiający się na młodej Furiosie, nadchodził wielkimi krokami? Według nowego raportu The GWW reżyser serii George Miller odnalazł już dwie główne gwiazdy nowego widowiska. W spin-offie Mad Max: Furiosa mamy zobaczyć Jodie Comer (Obsesja Eve) i Richarda Maddena.

Comer wcieliłaby się w młodszą wersję Furiosy, Madden zaś w niejakiego Dementusa, postać opisaną jako zapierającą dech w piersiach, o twarzy anioła, oszpeconej jednak szeroką raną na czole, ściągniętą błyszczącymi zszywkami. Z inną z głównych ról męskich wiąże się podobno Yahya Abdul-Mateen II, którego niedawno mogliśmy obejrzeć w serialu Watchmen.

Póki co nic nie wiadomo o roli tytułowego Maksa. Przypuszcza się (co ma uzasadnienie fabularne), że postać zostanie pominięta. Tymczasem sam Miller w przyszłym miesiącu rozpocznie tworzenie produkcji Three Thousand Years of Longing, w której pojawią się Idris Elba i Tilda Swinton. W zeszłym roku twórca wyjawił, że ma nawet gotowe dwie historie, które mogłyby stać się bazą scenariusza ewentualnej kontynuacji. Kiedy miałyby więc ruszyć zdjęcia do Furiosy? Najwcześniej pod koniec 2020 roku.