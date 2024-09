Czy zobaczymy Sentry’ego w kostiumie w Thunderbolts*? Aktor zasugerował odpowiedź

fot. Marvel Studios // Marvel Comics

Reklama

W tym tygodniu został zaprezentowany pełny zwiastun Thunderbolts*, w którym łączą siły antybohaterowie. Pojawiają się Yelena (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell) i Red Guardian (David Harbour). Ponadto w nowej grupie będzie też Robert Reynolds, czyli Sentry.

W tego ostatniego wciela się Lewis Pullman, który w zwiastunie przedstawia się jako Bob (skrócona wersja imienia Robert). Nie ma na sobie żadnego superbohaterskiego kostiumu - jest po prostu ubrany w ciuchy szpitalne. Natomiast aktor w rozmowie z ComicBook.com zasugerował, że będzie mieć lepszy strój.

Kocham ten zwiastun. Tak naprawdę wczoraj obejrzałem go po raz pierwszy, bo gdy zobaczyłem go pierwszy raz to byłem na Comic-Conie i nie mogłem zapuści żurawia, ale myślę, że jest świetny. Powiem tylko, że udaje mu się wydostać z tego szpitalnego ubrania.

Następnie dodał, że przebierze się, uwalniając się od tych ciuchów, co będzie dla niego miłe.

Prawdopodobnie zobaczymy postać w charakterystycznym kostiumie, na co wskazują wcześniejsze nieoficjalne doniesienia. Przed Pullmanem w tę postać miał się wcielić Steven Yeun (The Walking Dead, Minari), ale ze względu na napięty harmonogram nie mógł zagrać Sentry'ego. Robert Kirkman wspominał, że rozmawiał z aktorem o przymiarce kostiumu do tej właśnie roli. Można więc oczekiwać, że Pullman zobaczymy w stroju swojej potężnej, ale niestabilnej psychicznie postaci.

Thunderbolts* - kto kupił wieżę Avengers, Bob, Bucky. Co ujawnia zwiastun?

Zwiastun filmu potwierdza, kto nabył wieżę Avengers – pierwszą siedzibę Mścicieli. Przypomnijmy, że z produkcji Spider-Man: Homecoming wynika, iż Tony Stark zdecydował się ją ostatecznie sprzedać, choć tożsamość nabywcy pozostawała tajemnicą. Teraz wiemy, że zakupu dokonała Valentina Allegra de Fontaine i to właśnie w dawnej Avengers Tower zdecydowała się ona stworzyć bazę dowodzonej przez siebie grupy. Kwestią otwartą pozostaje to, czy za De Fontaine stali inni mocodawcy, którzy pomogli jej w zakupie.