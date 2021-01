Titans - wiemy, kto zagra Barbarę Gordon w 3. sezonie serialu

Źródło: DC

Savannah Welch dołączyła do 3. sezonu serialu Titans o grupie młodocianych herosów znanych z kart komiksów DC. Aktorka zagra Barbarę Gordon. W serialu jest ona komisarzem policji miasta Gotham i byłą już Batgirl, po tym, jak została przykuta do wózka po postrzeleniu przez Jokera. Gdy Dick Grayson powraca do miasta Barbara ponownie wdaje się z nim w romans i rozpoczyna nową współpracę w walce z przestępczością.

W obsadzie nowej odsłony znajdują się już między innymi Brenton Thwaites (Dick Grayson/Robin), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven), Anna Diop (Koriand'r/Starfire), Ryan Potter (Gar Logan/Beast Boy), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Curran Walters (Jason Todd/Robin), Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy) i Iain Glen (Bruce Wayne).

W 3. sezonie głównym antagonistą jego pierwszej połowy ma być Jason Todd, który przywdzieje kostium Red Hooda i weźmie sobie na cel swoją byłą ekipę. W drugiej połowie tytułowa drużyna zmierzy się natomiast z Blackfire, siostrą Starfire. Ponadto do serialu powróci Donna Troy aka Wonder Girl, jednak szczegóły jej zmartwychwstania są trzymane w tajemnicy. Wśród nowych postaci 3. sezon przyniesie nam trzeciego Robina, Tima Drake'a.