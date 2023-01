Tłumik głosu do kompletu z goglami VR

fot. Shiftfall

Startup Shiftfall, zajmujący się akcesoriami do wirtualnej rzeczywistości, zaprezentował unikalny mikrofon zakładany na twarz. Mutalk wygląda podobnie do zestawu słuchawkowego VR, ale dla ust. Granie w gry VR już wygląda wystarczająco głupio dla obserwujących. Dodanie tego szalonego urządzenia przenosi je na całkowicie inny poziom dziwności.

Mutalk wygląda śmiesznie, ale ma praktyczny cel. Projektując urządzenie, firma Shiftfall szukała sposobu na jednoczesne rozwiązanie problemu tłumienia hałasu otoczenia wokół użytkownika, przy jednoczesnym wyciszeniu jego głosu dla osób znajdujących się w pobliżu, stąd Mutalk – mute i talk.

Shiftfall twierdzi, że jego urządzenie wykorzystuje rezonator Helmholtza, aby osiągnąć średnio -20db tłumienia dźwięków zewnętrznych i wewnętrznych. Dla wyższych częstotliwości, takich jak krzyk, Mutalk może tłumić poziom hałasu o 30db. Dla użytkowników oznacza to, że ich gadki z gier mogą być wyciszone, aby nie przeszkadzać bliskim, podczas gdy koledzy z drużyny mogą ich wyraźnie słyszeć przy zredukowanych lub wyeliminowanych hałasach otoczenia.

Mikrofon Mutalk nie jest przeznaczony wyłącznie do VR. Szczerze mówiąc, wygląda nieco mniej śmiesznie, gdy jest używany bez paska. Urządzenie jest wyciszone, gdy jest umieszczone ustnikiem do góry, na przykład na biurku. Podniesienie Mutalk i przytknięcie go do ust pozwala użytkownikom na prywatne rozmowy bez przeszkadzania kolegom.

fot. Shiftfall

Shiftall podaje, że można również używać Mutalk jako głośnomówiącego zestawu słuchawkowego Bluetooth z maksymalnie 10 godzinami pracy na jednym ładowaniu dzięki 3,5 mm gniazdku słuchawkowemu. Jednak nie widzę wielu ludzi wybierających tę opcję zamiast porządnego zestawu słuchawek z redukcją szumów i mikrofonem. Jest to zbyt kłopotliwe, aby być praktyczne.

Trudno też wyobrazić sobie wielu ludzi noszących to coś zamiast zwykłego zestawu słuchawkowego podczas grania online. Wyciszanie czasami głośnych i niecenzuralnych rozmów jest atrakcyjną funkcją, ale mikrofon wydaje się zbyt nieporęczny i niewygodny, aby ktokolwiek chętnie go nosił.

fot. Shiftfall

Shiftall planuje rozpocząć sprzedaż urządzenia w USA tego lata za 200 dolarów – kolejny punkt, który raczej nie przysporzy Mutalk fanów.