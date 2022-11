To - będzie prequel kinowej serii. Pennywise w serialu HBO Max?

fot. Warner Bros

Jak donosi Variety serial ma nosić tytuł Welcome to Derry i będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z filmów To oraz To: Rozdział 2. Showrunnerami będą Jason Fuchs i Brad Caleb Kane. Natomiast reżyser filmów Andy Muschietti będzie producentem z Barbarą Muschietti.

Szczegóły fabuły nie są na razie znane poza powiązaniem z filmami. Nie jest jednak wykluczone, że w jakiejś formie pojawi się Pennywise. Platforma streamingowa zaczęła nad nim prace w marcu 2022 roku i są one nadal na wstępnym etapie.

Fuchs napisał scenariusz pierwszego odcinka na podstawie historii, którą opracował z Andym i Barbarą Muschietti. Wcześniej pracował z nimi przy drugiej części serii jako współproducent. Jako scenarzysta znany jest z takich produkcji jak Wonder Woman, Piotruś. Wyprawa do Nibylandii, Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów 3D oraz Wciąż cię widzę. Natomiast Kane, czyli drugi showrunner serialu znany jest jako scenarzysta takich produkcji jak Tokyo Vice, Piraci, Wojownik oraz Fringe: Na granicy światów.

Przypomnijmy, że oba filmy z serii To były bijącymi rekordy hitami. łącznie zebrały na całym świecie ponad miliard dolarów przy łącznym budżecie ledwie przekraczającym 100 mln dolarów.