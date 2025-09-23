placeholder
Kolejny zwiastun To: Witajcie W Derry. Cameo z Lśnienia potwierdzone

Nowy zwiastun TO: Witajcie w Derry pokazuje nam kolejne wątki, p które zahaczy serial. Tym razem dowiadujemy się, że dostaniemy adaptację retrospekcji z oryginalnej książki, w której pojawiła się ważna postać z Lśnienia Stephena Kinga.
Tomasz Hudyga
To: Witajcie w Derry fot. materiały prasowe
Nowy zwiastun produkcji HBO „IT: Welcome to Derry”, w której Bill Skarsgård powraca w roli przerażającego klauna–mordercy jako gwiazda i producent wykonawczy, daje widzom kolejny niepokojący przedsmak tego, co czeka ich przed telewizorami, gdy serial–prequel zadebiutuje już w przyszłym miesiącu.

Myślisz, że ktoś mógłby porwać dziecko i trzymać je pod ziemią? W kanałach?

To pytanie, które od dekad prześladuje mieszkańców Derry, unosi się nad trailerem z ust jednego z młodych bohaterów, próbującego zrozumieć, jak i dlaczego zniknął jego przyjaciel. Jest rok 1962 i coś takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Nie mają pojęcia, z czym przyjdzie im się zmierzyć.

Nowe wideo pokazuje, że w serialu pojawi się postać Dicka Hallorana, czarnoskórego kucharza z Lśnienia, posiadającego telepatyczne umiejętności. W oryginalnej książce Halloran pojawił się w krótkiej retrospekcji powiązanej z ojcem Mike'a Hanlona z głównej historii.

To: Witajcie w Derry - zwiastun

Zwiastun wreszcie pokazuje także Pennywise’a w wykonaniu Skarsgårda, który ukrywa twarz za słynnym czerwonym balonem, czając się w mroku. Historia serialu ma skupić się na mitologii klauna i pokazać tragedie, do których doprowadził w przeszłości.

To: Witajcie w Derry zadebiutuje 26 października na HBO Max.

2025
To: Witajcie w Derry
To: Witajcie w Derry Horror

