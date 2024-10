To zawsze Agatha z coraz lepszą oglądalnością. Tak wygląda TA postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Disney+

Reklama

Najnowszy odcinek serialu To zawsze Agatha wzbudził wielkie emocje i rozbudził długie dyskusje. Jego oglądalność według portalu Deadline uplasowała się na poziomie 4,2 mln wyświetleń w skali globalnej w ciągu 24 godzin od premiery. Jest to wynik o 35% lepszy od pierwszego odcinka serialu. Popularność i oceny To zawsze Agatha rosną, a widzowie nie kryją zaskoczenia, że serial tak się rozkręcił.

To zawsze Agatha - kim jest Rio Vidal?

Odcinek był przełomowy dla fabuły serialu i niewątpliwie dla MCU, ponieważ ujawniono, że Rio Vidal to tak naprawdę Pani Śmierć z komiksów Marvela. W nich to właśnie ona była motywacją Thanosa do dokonania tego, co widzieliśmy w Avengers: Wojna bez granic. Jej rola w MCU na pewno będzie inna, ale niewykluczone, że po serialu jeszcze ją zobaczymy. Tym samym potwierdzono plotki oraz wyciek, ponieważ do sieci kilka tygodni temu trafiła figurka Funko tej postaci.

Marvel opublikował oficjalnego gifa z wizerunkiem Pani Śmierć.

ROZWIŃ ▼

Tak showrunnerka skomentowała ujawnienie Pani Śmierć:

- Ona jest personifikacją śmierci, a Agatha jest osobą, która zabiła sporo ludzi. W pokoju scenarzystów odkryliśmy pomysł, że jeśli Agatha miałaby spotkać kogoś z dawnej przeszłości, kto byłby dla niej ważny, zadawaliśmy sobie pytanie: Kogo Agatha by lubiła? W jaką relację mogłaby być zaangażowana? Kto sprawiłby, że Agatha będzie zainteresowana? Odpowiedzią była Pani Śmierć. Mieliśmy szczęście, że dostaliśmy zgodę na wykorzystanie tej postaci w serialu, a jeszcze większe, że zagrała ją Aubrey Plaza. Nie każdy na tym świecie mógłby tak przekonująco wcielić się w tę postać.

Przed widzami został już tylko finał, którego emisja odbędzie się 31 października 2024 roku na Disney+.