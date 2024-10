Nawet śmierć go nie zatrzyma. John Kramer wróci w filmie Piła 11

Fot. Materiały prasowe

Tobin Bell nie zamierza jeszcze zakończyć przygody z franczyzą. W rozmowie z The Los Angeles Times potwierdził, że po raz kolejny zagra Johna Kramera aka Jigsawa w filmie Piła 11. Co jest o tyle zaskakujące, że postać teoretycznie została zabita wcześniej. Można z tego wywnioskować, że w nowej odsłonie cofniemy się trochę w czasie.

Nie mogę się doczekać, żeby jeszcze bardziej go rozwinąć. John Kramer jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest więcej rzeczy, których możecie się o nim dowiedzieć.

Jeśli przy okazji zaszufladkowania mam szansę stworzyć wyjątkową kreację aktorską, a po to zostałem aktorem, to dalej, zaszufladkujcie mnie. Każdy artysta jest odpowiedzialny za tworzenie w ramach tego, co dostaje, a moim zadaniem jest zmienić to, jak mnie postrzegacie. Jeśli chcecie mnie postrzegać w określony sposób, być może zmienicie zdanie, gdy obejrzycie kolejny film

Bell zadebiutował jako Jigsaw w filmie Piła z 2004 roku. Zagrał główną rolę w dwóch kolejnych filmach, ale w 3. części zabito jego postać. Mimo to, twórcy wielokrotnie znajdywali sposób, by w kolejnych odsłonach choć na chwilę pokazać go na ekranie. Wygląda jednak na to, że tym razem będzie to coś więcej niż krótkie cameo.