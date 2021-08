Together - zwiastun komedii. James McAvoy i Sharon Horgan jako małżonkowie w kwarantannie

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun Together - nowej komedii w reżyserii Stephena Daldry'ego. Produkcja, w której w głównych rolach wystąpili James McAvoy i Sharon Horgan, opowiada o burzliwej relacji małżonków i rozgrywa się podczas kwarantanny.

Together przedstawia historię pary, która podczas lockdownu jest zmuszona przyjrzeć się sobie i swojemu małżeństwu. Ona pracuje w organizacji charytatywnej, jest córką dentysty i socjalistki, a on prowadzi własną firmę i wszystko, co osiągnął w życiu, zawdzięcza tylko sobie. Wydaje się, że jedynym powodem, dla którego małżonkowie wciąż są ze sobą, jest ich dziesięcioletni syn Archie. Aż do lockdownu…

Autorem scenariusza jest Dennis Kelly. Za film odpowiadają BBC Film i Shoebox Films, a producentami są Guy Heeley oraz Sonia Friedman.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun oraz plakat filmu Together.

Together - zwiastun

Together - plakat

fot. materiały prasowe

Premiera filmu Together w kinach w USA już 27 sierpnia 2021.