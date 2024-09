Najbardziej ekstremalne aktorstwo metodyczne Toma Cruise'a. Reżyser komentuje po 20 latach

Tom Cruise w 2004 roku zagrał bezwzględnego najemnika w thrillerze Zakładnik. Jest to jedna z niewielu antagonistycznych ról w jego portfolio, która zresztą zrobiła duże wrażenie na widzach. Jednak zanim mógł ją zagrać, musiał przejść przez bardzo wymagający trening. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, ponieważ oprócz ćwiczeń z obsługi broni czy walki wręcz, śledził także asystenta reżysera i udawał dostawcę przed nieświadomymi ludźmi.

Michael Mann, reżyser Zakładnika, udzielił wywiadu magazynowi Empire. Filmowiec wspomina trening Toma Cruise'a po latach w ten sposób:

Wiedzieliśmy, że [asystent reżysera] chodził na siłownię trzy razy w tygodniu rano, a także, że pojawia się w pracy wcześnie, o godzinie 7.30. Tam zaparkował i to jest miejsce, w którym można go dopaść, ponieważ jest tylko jedno wejście i trzy wyjścia. To umiejętności szpiegowskie na wysokim poziomie.

Poprosiłem go, żeby dostarczył kalendarz do sklepu monopolowego w centrum Los Angeles i nawiązał rozmowę z trzema osobami. Nikt nie wiedział, że to Tom Cruise. Miał na sobie znak z napisem „FedEx” i czapkę z napisem „FedEx”, a kiedy ludzie widzą logo, wierzą w nie.