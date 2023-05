Tom Hanks o AI i deepfake’ach.: Każdy może teraz odtworzyć siebie w każdym wieku

fot. Apple TV+

Tom Hanks w rozmowie podkreślił, że sztuczna inteligencja i deepfake mogą pomóc w tworzeniu filmu nawet gdy aktor umrze.

„Każdy może teraz odtworzyć siebie w każdym wieku za pomocą sztucznej inteligencji lub technologii deep fake. Jutro mogę zostać potrącony przez autobus i tyle, a występy mogą trwać i trwać.” – powiedział Hanks.

„Poza zrozumieniem sztucznej inteligencji i deepfake nic nie powie ci, że ja to ja lub nie ja. Będzie to miało pewien stopień realistycznej jakości. To z pewnością wyzwanie artystyczne, ale także prawne.”

Hanks dodał również: „Wszystkie stowarzyszenia, wszystkie agencje, wszystkie firmy ” dyskutują obecnie o „ prawnych konsekwencjach mojej twarzy i głosu oraz wszystkim innym będącym naszą własnością intelektualną.”

AI i deepfake w filmie - Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

W filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia sztuczną inteligencję wykorzystano do pobrania zdjęć Harrisona Forda z filmów całej jego biografii, a obrazy te zostały wykorzystane do stworzenia jego odmłodzonej twarzy.

Obie technologie użyte w filmie zostaną zaprezentowane na Festiwalu Filmowym w Cannes podczas światowej premiery tej produkcji.