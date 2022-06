Top Gun: Maverick - zdjęcie z ponownego spotkania Toma Cruise'a i Vala Kilmera w sieci

materiały prasowe

Top Gun: Maverick zbiera znakomite recenzje, a także osiąga niesamowite wyniki w zestawieniach box office. W momencie pisania tego tekstu, produkcja jest bardzo bliska przekroczenia 650 mln dolarów na całym świecie. Już teraz jest to największy przebój w karierze Toma Cruise'a, który powrócił po wielu latach do roli Pete'a "Mavericka" Mitchella. Chociaż do kin weszła teraz produkcja Jurassic World: Dominion, analitycy nie mają wątpliwości, że to nie koniec dobrych informacji dla studia Paramount i prawdopodobnie uda się przebić Batmana (369,3 mln dolarów) i Doktora Strange'a 2 (388,7 mln dolarów) jeśli chodzi o najlepiej zarabiający film w roku na krajowym rynku.

Po latach do swojej roli wrócił nie tylko Cruise, ale też Val Kilmer mimo swojej kondycji zdrowotnej, zdecydował się na powrót przed ekran. Doszło więc w jednej ze scen do emocjonalnego spotkania Mavericka i Icemana, którzy konkurowali ze sobą w pierwszej części. Do sieci trafiło zdjęcie z tej sceny, które możecie zobaczyć w galerii poniżej (pierwsze zdjęcie).

Top Gun: Maverick

Joseph Kosinski, reżyser widowiska w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że spędzili dużo czasu nad tą sceną, przygotowując się i upewniając się, że wszystko będzie działać.

Chris McQuarrie nadał tej scenie ostateczny szlif i naprawdę przekonał mnie, że ta scena się uda. I miał rację. To naprawdę piękna scena. Kręciliśmy ją w Los Angeles, w naprawdę pięknym domu położonym w parku. To bardzo wyjątkowe uczucie zobaczyć nie tylko Vala i Toma, ale także Mavericka i Icemana razem na ekranie.

Przypomnijmy, że Kilmer od kilku lat toczy batalię z rakiem gardła. Aktor kompletnie stracił zdolność mówienia w 2014 roku po zabiegu tracheotomii.