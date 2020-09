Toy Story 4 - syn znanego kaskadera pozywa Disneya. Powodem postać Duke'a Cabooma

fot. Pixar

Syn znanego w latach 70. kaskadera Evela Knievela pozwała Walt Disney Pictures i Pixar za bezprawne użycie wizerunku jego ojca w związku z postacią zabawki Duke'a Cabooma z animacji Toy Story 4. W pozwie o naruszenie znaku towarowego złożonym 22 września w sądzie federalnym w Las Vegas możemy przeczytać, że wykorzystywali podobieństwa w wizerunku przy promocji filmu Toy Story 4 postacią Duke'a Cabooma oraz nadal to robią w poprzez produkcję, dystrybucję, marketing oraz promocję towarów przedstawiających wspomnianą postać. To sprawiło, że firma K&K posiadająca prawa do znaku towarowego ponosi i będzie ponosić straty finansowe.

Disney

Rzecznik Disneya złożył oficjalne oświadczenie drugiej strony twierdząc, że uważają te zarzuty za bezpodstawne i firma zamierza bronić się w sądzie. Evel Knievel, ikona lat 70., zmarł w 2007 roku w wieku 69 lat.