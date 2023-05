Transformers: Forged to Fight nową grą dostępną dla abonentów Netflixa

fot. Netflix

Katalog gier mobilnych dostępnych w ramach Netflixa powiększył się o kolejną produkcję. Tym razem jest nią Transformers: Forged to Fight, czyli połączenie bijatyki z elementami RPG. Co ciekawe nie jest to zupełnie nowy tytuł, bo był on obecny na urządzeniach z systemem Android oraz iOS już wcześniej, ale w styczniu jego żywot został zakończony, jak się okazało jedynie tymczasowo.

W Forged to Fight gracze mają możliwość stworzenia drużyn ze znanych bohaterów, takich jak Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Grimlock czy Soundwave, a następnie stanięcia do walki z przeciwnikami. Zabawa możliwa jest w kilku trybach rozgrywki, nie zabrakło również możliwości zdobywania nowych postaci i wyposażenia.

Transformers: Forged to Fight - zwiastun gry

Transformers: Forged to Fight dostępne jest wyłącznie dla abonentów Netflixa w aplikacji mobilnej na Androidzie i iOS. Więcej informacji na temat gier dostępnych w tej usłudze, takich jak np. Stranger Things 3: The Game, znajdziecie w tym wpisie.