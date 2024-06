Chris Hemsworth w filmie Transformers: Początek. Dlaczego zastąpił Petera Cullena?

Sporo fanów było rozczarowanych, gdy usłyszeli Chrisa Hemswortha jako Optimusa Prime'a zamiast Petera Cullena w zwiastunie filmu Transformers: Początek. Producent tej franczyzy, Lorenzo di Bonaventura, uczestniczył w festiwalu filmowym Annecy. Właśnie tam miał okazję odnieść się do tej zmiany. Porozmawiał na ten temat z Variety.

- To było niezwykle ważne, ponieważ, z punktu widzenia fana, oryginalny głos Optimusa Prime'a () jest szanowany. Posiadanie tego głosu przez kogoś innego było jak: "No cóż, lepiej zróbmy to dobrze". Nie mogliśmy użyć Petera, bo widownia musiała poczuć młodość tej postaci. Dlatego poszukiwaliśmy Chrisa. Ja też byłem zaskoczony, ale nie przez to, jak zabawny był Chris. Widziałem go już wcześniej w komediowych sytuacjach. Jednak on ma bardzo silne wyczucie historii. To się nie zdarza w przypadku każdej gwiazdy filmowej.