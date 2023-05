Transformers: Przebudzenie bestii - nowe plakaty. Maximale i Autoboty prezentują się dumnie

fot. Paramount Pictures // zrzut z ekranu zwiastuna

Paramount późno zaczął promocję widowiska Transformers: Przebudzenie bestii, ale robią co mogą, by codziennie pojawiało się coś nowego o tym filmie. W ostatnim czasie są to serie plakatów, które mają tę superprodukcję promować. Przypomnijmy, że jest to już drugi film serii, którego nie reżyseruje Michael Bay. Tym razem za kamerą stoi Steven Caple Jr., znany z hitu Creed 2.

Transformers: Przebudzenie bestii - galeria

Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers: Przebudzenie bestii - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w latach 90, więc wiele lat przed wydarzeniami z poprzednich części. Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. Tym razem w wielkiej galaktycznej wojnie nie biorą udziału tylko Autoboty i Decepticony, ale pojawią się inne frakcje: Maximale, Predacony oraz Terracony.

Transformers: Przebudzenie bestii - kto zagrał?

W ludzkich postaciach zobaczymy Anthony'ego Ramosa i Dominique Fishback. Pozostałe rolę to dubbing postaci robotów. Peter Dinklage użyczy głosu postaci imieniem Scourge, natomiast Liza Koshy wystąpi jako Arcee. Głosowo w pozostałych bohaterów wystąpią: John DiMaggio jako Stratosphere, David Sobolov jako Rhinox, Mj Rodriguez jako Nightbird, Cristo Fernández jako Wheeljack oraz Tobe Nwigwe jako Reek. Wcześniej ujawniono, że Peter Cullen ponownie podkładać będzie głos pod Optimusa Prime'a, natomiast Ron Perlman obsadzony został jako Optimus Primal. Pete Davidson został Mirage'em, zaś Michelle Yeoh podłoży głos pod Airazor.

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera 9 czerwca 2023 roku w polskich kinach.