Trolle 2 - dystrybucja VOD się opłaciła. Animacja notuje świetny wynik finansowy

Trolle 2 to produkcja, która może wkrótce stać się kamieniem milowym, jeśli chodzi o podejście wytwórni do bezpośredniej dystrybucji swoich produkcji w serwisach VOD. Otóż jak podaje The Wall Street Journal animacja po trzech tygodniach od premiery w serwisach VOD zarobiła ilość pieniędzy, na zgromadzenie których pierwsza część potrzebowała pięciu miesięcy. Dla przypomnienia w weekend otwarcia produkcja zarobiła od 40 do 50 mln dolarów.

W filmie tytułowe, rozśpiewane trolle odkrywają istnienie innych wiosek z podobnymi do nich stworkami, gdzie panują zupełnie inne gatunki muzyczne. W obsadzie dubbingu produkcji znajdują się między innymi Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ozzy Osbourne oraz Kelly Clarkson.