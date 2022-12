Trzy najważniejsze innowacje mijającego roku od Huawei

fot. Huawei

Nowe spojrzenie na rynek smartwatchy przyniosła premiera Huawei Watch D – pierwszego zegarka z funkcjami monitorowania ciśnienia tętniczego oraz analizy EKG, potwierdzonymi certyfikatem CE dla wyrobu medycznego. Za sprawą debiutu Huawei Mate 50 Pro z fizycznie regulowaną, 10 stopniową przysłoną głównego aparatu, milowy krok do przodu zrobiła także fotografia mobilna. Ważną innowacją tego roku był także Huawei MateBook X Pro – ultra flagowy laptop, którego ekran nie tylko doskonale odzwierciedla barwy i eliminuje odblaski, ale także skutecznie dba o oczy użytkownika.

Huawei Watch D – pierwszy smartwatch, który tak kompleksowo zatroszczy się o twoje serce

Sukces Huawei Watch D przerósł oczekiwania firmy – pierwsze dostawy tego smartwatcha w Polsce wyprzedały się na przestrzeni niespełna miesiąca. Huawei Watch D zmienił reguły gry. Do tej pory inteligentne zegarki i opaski mogły monitorować statystyki dotyczące zdrowia, takie jak puls, tętno czy poziom natlenienia krwi SpO2. Sensacja od Huawei wniosła zupełną nowość, czyli pomiar ciśnienia krwi, w parze z analizą EKG (która została też wcześniej udostępniona dla serii Huawei Watch GT 3 Pro). Co jednak okazało się kluczem, to dokładność i wiarygodność, potwierdzona przyznaniem certyfikatów CE dla wyrobu medycznego w obu rzeczonych pomiarach. Można więc temu urządzeniu w pełni zaufać. Kontroluje ono także jakość snu, poziom stresu i temperaturę skóry, dzięki czemu pełni rolę strażnika naszego zdrowia, a gdy trzeba, podpowie też, jak zmienić nawyki na właściwe.

fot. Huawei

Ten inteligentny zegarek ma jeszcze jedną niepodważalną zaletę: działa z różnymi systemami mobilnymi, więc bez problemu można go połączyć z dowolnym smartfonem lub tabletem. Idealnie nadaje się więc na prezent dla kogoś bliskiego naszemu sercu – bez obaw czy na pewno będzie współpracować z telefonem obdarowanej osoby.

Huawei Mate 50 Pro – najlepszy fotosmartfon na rynku

W tym roku dzięki Huawei po raz pierwszy na świecie pojawił się smartfon z fizyczną 10-stopniową regulacją przysłony, wkraczający w obszar zarezerwowany dotychczas tylko dla lustrzanek. Mowa o flagowym Huawei Mate 50 Pro, który 31 października został mianowany bezapelacyjnym królem fotografii mobilnej 2022 roku według rankingu DxOMark. Fotosmartfon ustanowił nowe rekordy w wielu kategoriach, a jego nieprzeciętną wszechstronność i możliwości potwierdziła również znaczna część redakcyjnych testów. Huawei Mate 50 Pro jako pierwszy wykorzystał innowacyjny system obrazowania XMAGE, pozwalający profesjonalnie dostosować parametry fotografowania do każdej sytuacji i zapewnić efekt zrównoważonego światła, wyraźnych kontrastów i odwzorowania barw. Ulepszony silnik obrazu XD Fusion Pro wyciąga maksimum możliwości z dużej matrycy 50 MP z czujnikami RYYB i jasnego obiektywu z fizyczną przysłoną regulowaną w zakresie od F/1.4 do F/4.0.

fot. Huawei

Regulowana przysłona wraz z najnowocześniejszym algorytmem segmentacji submilimetrowej umożliwiają uzyskanie naturalnego rozmycia i efektu bokeh, a także wykonanie filmów makro, które pokazują mikroskopijny świat z nieznaną dotychczas precyzją. Huawei Mate 50 Pro jest więc świetnym pomysłem na prezent dla każdego miłośnika mobilnego foto-wideo oraz osób regularnie tworzących treści na kanały social mediowe.

Huawei MateBook X Pro – przełomowa technologia ekranu dba o oczy

Ekran Huawei MateBook X Pro w wersji wykonanej ze stopów magnezu jest pokryty dodatkową, kontrolowaną magnetycznie warstwą Nano Optical AR, która redukuje odbicie światła o 60 proc. To sprawiło, że stał się on pierwszym na świecie laptopem, który uzyskał certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. Innowacja od Huawei przeszła 17 rygorystycznych testów, które potwierdzają kompleksowe podejście do dbałości o komfort oczu. Huawei MateBook X Pro z wykończeniem aluminiowym uzyskał certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light – za sprzętową eliminację światła niebieskiego i Flicker-Free – za redukcję migotania.

fot. Huawei

Ekran tego laptopa, oprócz właściwości ochronnych, wyróżnia się także fantastyczną jakością obrazu. Częstotliwość odświeżania 90 Hz, rozdzielczość 3.1K oraz profesjonalne odwzorowanie kolorów sprawiają, że jest to urządzenie idealne dla osób pracujących z grafiką, zdjęciami czy wideo.