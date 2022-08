Turbulencje - teaser i plakat z 4. sezonu. Jest data premiery finałowej serii

fot. Netflix

Pod koniec sierpnia 2021 roku Netflix ogłosił, że zamówił 4. sezon serialu Turbulencje, który został skasowany przez stację NBC. To ogłoszenie nastąpiło 28 sierpnia, czyli w tzw. dniu 828 (w USA zapis daty to 8/28). Jest to odwołanie do serialowego lotu 828, który zaginął o 8:28 rano. Streamer podtrzymał tradycję i dokładnie rok później opublikował teaser finałowej serii, podając również jego datę premiery.

4. sezon został podzielony na dwie części, które będą składać się po 10 odcinków. Premiera pierwszej części nastąpi 4 listopada 2022 roku. Poniżej możecie zobaczyć teaser oraz plakat nowych odcinków.

Turbulencje - teaser 4. sezonu

Bohaterami serialu Turbulencje są pasażerowie samolotu, który w tajemniczych okolicznościach znika na 5 i pół roku. Gdy niespodziewanie samolot ląduje na lotnisku, wszyscy na pokładzie nie postarzeli się nawet o dzień.

W 4. sezonie po dwóch latach od brutalnego morderstwa Grace, rodzina Stone'ów jest w rozsypce. Zdruzgotany Ben nadal opłakuje swoją żonę i szuka porwanej córki Eden. Michaela musi działać sama, co jest prawie niemożliwe, ponieważ każdy ruch pasażerów jest teraz monitorowany przez rząd. Gdy zbliża się Data Śmierci, pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Tajemniczy pasażer przybywa z paczką dla Cala, która zmienia wszystko, co wiedzą o locie 828 i okaże się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań.

Turbulencje - plakat i zdjęcie z 4. sezonu

Turbulencje - plakat z 4. sezonu

Dla przypomnienia udostępniamy również fragment 4. sezonu, który został wyemitowany w czasie Geeked Week.

Turbulencje - wszystkie 3 sezony są dostępne na Netflix.