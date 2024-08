Fani oburzeni, że wycięto im z filmu pocałunek. Aktora cieszy ta reakcja

Relacja postaci granych przez Glena Powella i Daisy Edgar-Jones, Tylera i Kate, była kluczową częścią Twisters. Jednak mimo widocznego romantycznego napięcia pomiędzy nimi, bohaterowie nigdy nie pocałowali się na ekranie. Później zostało ujawnione, że reżyser Lee Isaac Chung zdecydował się wyciąć tę scenę z ostatecznej wersji filmu, co nie spodobało się widzom.

Glen Powell w rozmowie z portalem Screen Rant skomentował ich reakcję. Okazuje się, że cieszy go, ponieważ ta złość oznacza, że ludziom zależy na Twisters i tych postaciach.

Traktuję to bardzo osobiście! Jestem pewien, że widzieliście zakulisowe sceny, w których udało mi się pocałować Daisy Edgar-Jones, a to jest to, co naprawdę się liczy [śmiech]. Świetnie się bawiliśmy i jestem naprawdę dumny z tego filmu.

Myślę, że nawet to [oburzenie widzów - przyp. red.] pokazuje, że ludziom zależy, co jest świetne. Kocham to, jak bardzo ludzie są podekscytowani tym filmem. Z Daisy wysyłamy sobie masę Tik-Toków i gifów. To właśnie o to, co co chodzi w letnich hitach. [...] Było naprawdę wspaniale.