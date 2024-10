Twój dźwięk, Twój styl – wyjątkowy głośnik Samsung Music Frame w promocji!

fot. Samsung

Reklama

Music Frame to nie tylko doskonałe brzmienie – to również stylowy dodatek do wnętrza. Inspirowany klasycznymi ramkami na obrazy, pozwala na umieszczenie w nim ulubionych zdjęć lub grafik, co sprawia, że łatwo dopasuje się do indywidualnego stylu właściciela. Dzięki możliwości personalizacji głośnik ten staje się wyjątkowym elementem wystroju, który nie tylko cieszy ucho, ale również oko.

fot. Samsung

Świetnie komponuje się z telewizorami Samsung z serii Lifestyle, takimi jak The Frame, The Serif czy The Sero. Co więcej, jego smukła forma sprawia, że można go powiesić zarówno na ścianie, jak i postawić na stoliku, więc idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Music Frame to idealny sprzęt dla tych, którzy cenią sobie nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale także estetykę i możliwość nadania sprzętowi unikalnego charakteru.

Głębia dźwięku i nowoczesne technologie

Dzięki technologii Q-Symphony, która synchronizuje pracę głośników telewizora i Music Frame, oba urządzenia współpracują, by dostarczyć jeszcze bardziej wciągające i przestrzenne doznania dźwiękowe podczas oglądania filmów czy wydarzeń sportowych. Music Frame w trybie Q-Symphony działa z wybranymi tegorocznymi modelami telewizorów i soundbarów marki Samsung.

fot. Samsung

Projektanci zadbali o to, aby Music Frame nie tylko świetnie brzmiał, ale także był wyjątkowo estetyczny – tylna część urządzenia została zaprojektowana w schludnym, minimalistycznym stylu, dzięki czemu wygląda świetnie niezależnie od miejsca, w którym go ustawisz. Z kolei specjalnie dobrany kąt nachylenia pozwala uniknąć odbłysków światła na przednim panelu, co sprawia, że głośnik subtelnie wtapia się w otoczenie.

Nie przegap okazji – tylko do 3 listopada przy zakupie dowolnego urządzenia RTV firmy Samsung można zyskać aż 50% zniżki na głośnik Music Frame, co daje cenę 899 zł. Promocja obowiązuje w sklepach Media Expert oraz na stronie samsung.com p. Więcej informacji i regulamin promocji znajdziesz na stronach partnerów.

fot. Samsung

Jeśli szukasz głośnika, który nie tylko brzmi świetnie, ale również doskonale wygląda, Music Frame jest właśnie dla Ciebie. To połączenie nowoczesnej technologii z estetyką, które sprawi, że każda chwila spędzona z ulubioną muzyką stanie się wyjątkowa.