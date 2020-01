Twórca Parasite'a: Nie sądzę, by w MCU potrzebowano takich reżyserów jak ja

Reżyser produkcji Parasite, Joon-ho Bong, święci obecnie triumfy - jego ostatni film został nominowany do Oscarów w aż 6 kategoriach, w tym dla najlepszego reżysera i najlepszego scenariusza oryginalnego. Nie dziwi więc specjalnie fakt, że rosnąca w błyskawicznym tempie popularność twórcy doprowadziła do powstania spekulacji na temat ewentualnego stworzenia przez niego którejś z produkcji komiksowych. W czasie wywiadu dla Variety został on więc zapytany o możliwość nakręcenia filmu, który wejdzie w skład MCU. Bong odpowiedział w sposób następujący:

Jamesa Gunna Logan: Wolverine Jamesa Mangolda Nie sądzę, by Marvel kiedykolwiek chciał takiego reżysera jak ja. Nie oczekuję, że w najbliższym czasie pojawią się od nich jakiekolwiek oferty. Jeśli chodzi o ich filmy, wielką przyjemność dały mi te odw reżyserii- myślę, że są wspaniali reżyserzy, którzy mogą udźwignąć ciężar tak wielkich filmów. Cała branża wydaje się skomplikowana, ale sprawy dla reżyserów są proste. Najlepiej zrobić to, w czym naprawdę jesteś dobry. Nie sądzę więc, żebyśmy ja i Marvel pasowali do siebie. Tak podpowiada mi intuicja.

Twórca dodał jeszcze:

Dużo lepiej czuję się z filmami o skali Parasite'a - w nich tworzysz produkcję niejako pod mikroskopem, możesz przyjąć dużo bardziej skrupulatne i skupione na konkretnych aspektach podejście. To najlepiej do mnie pasuje.