Twórca Scott Pilgrim zaskakuje krytykuje model binge-watchingu. "Najgłupsze gó**o na świecie"

Fallout na Prime Video podbił serca fanów i krytyków, ciesząc się wielkim uznaniem obu tych grup. To, co wywołało pewne zdziwienie, to publikacja pełnego sezonu naraz, co nie zawsze jest regułą w przypadku Prime. Wiele osób twierdziło, że platforma skazuje w ten sposób produkcję na porażkę, ale nic takiego, przynajmniej krytycznego, nie miało miejsca. Jest jednak spora grupa krytyków modelu publikowania naraz całych sezonów, która uzasadnia swoje niezadowolenie tym, że szum przy takich serialach często szybka gaśnie i zanika, w przeciwieństwie do produkcji, które publikują odcinki co tydzień i rozmowy na temat odcinków trwają dłużej.

Twórca Scott Pilgrim zaskakuje krytykuje model binge-watchingu

Do dyskusji włączył się BenDavid Grabinski, twórca Netflixowego Scott Pilgrim zaskakuje, który dosadnie skrytykował model binge-watchingu.

Jako ktoś, kogo sezon wrzucono cały w tej samej chwili... Najgłupsze gó**o na świecie.

Wspomniał też o X-Men '97, które w jego oczach jawi się jako poprawny model premier seriali.

Wyobraźcie sobie jakby cały sezon X-Men '97 był już dostępny!

