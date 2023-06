Tyler Rake 2 - Chris Hemsworth w scenach kaskaderskich. Ile robi sam?

fot. Netflix

Sam Hargrave to reżyser filmu akcji Tyler Rake 2, który w wielu wywiadach opowiada o kulisach tworzenia tego widowiska. W jednej z rozmów dla screenrant zapytano go, ile scen kaskaderskich było wykonywanych przez samego Chrisa Hemswortha.

Tyler Rake 2 - kulisy

- Hemsworth gra sam w 99% scen akcji. Tylko wtedy, gdy coś jest powtarzalne, zbyt niebezpieczne lub coś, co wymusiłoby u niego jakąś zmianę, bo w jego przypadku to zawsze jest długa praca. To jest maraton. Mamy kilku dublerów, którzy mogą go zastąpić w takich sytuacji, ale gdy jest to możliwe, on sam gra w scenie akcji.

Przypomnijmy, że najbardziej dyskutowaną sceną akcji jest 21 minutowa sekwencja tworząca iluzję jednego ujęcia. We wszystkim tutaj sam Hemsowrth występował.

Wiele ciekawostek o kulisach tworzenia najbardziej szalonych scen opowiadał nam Sam Hargrave. Przeczytajcie nasz wywiad!

Netflix potwierdził, że powstanie Tyler Rake 3. Plany są już kształtowane.