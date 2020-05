Tyler Rake: Ocalenie - Chris Hemsworth pokazuje nowe zdjęcia zza kulis

Chris Hemsworth w nowym wpisie na swoim Instagramie zaprezentował nowe zakulisowe zdjęcia z hitu Tyler Rake: Ocalenie, który nieoczekiwanie rozbił bank. Streamingowy gigant podał, że do dnia 2 maja 2020 roku obejrzano go w 90 milionach domów. Netflix już oficjalnie ogłosił, że powstanie kontynuacja filmu. Joe Russo podpisał kontrakt na napisanie scenariusza sequela i będzie producentem ze swoim bratem Anthonym Russo. Panowie są najbardziej znani z filmów MCU na czele z Avengers: Koniec gry. AGBO, czyli studio należące do braci Russo, ma ponownie produkować.

Sam Hargrave (reżyser) i Chris Hemsworth jeszcze nie podpisali kontraktów. Formalności mają zostać zamknięte, gdy scenariusz będzie gotowy. Hemsworth wspomniał, że byłby bardzo podekscytowany mogąc wcielić się w tę postać ponownie.

Poniżej prezentujemy wpis Chrisa i wspomniane zdjęcia:

Akcja produkcji dzieje się w Indiach. Chris Hemsworth wciela się w rolę Tylera Rake'a, najemnika, który zostaje wynajęty przez kryminalnego bossa, by uwolnić jego porwanego syna z rąk oprawców. W obsadzie znajdują się również David Harbour oraz Derek Luke.