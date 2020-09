Ubisoft zdradził szczegółowe informacje o wstecznej kompatybilności PS5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: SIE

Sony i Microsoft prezentują zgoła odmienne podejście do kolejnej generacji konsol. Microsoft od dawna zapewnia potencjalnych klientów, że Xbox Series X nie odetnie ich od gier ze starszych generacji. Konsola obsłuży wszystkie tytuły, które działały na Xboksie One z wyjątkiem tych, które wymagają Kinecta. Oznacza to, że Xbox Series X będzie kompatybilny ze wszystkimi czterema generacjami konsol Microsoftu.

Z PS5 sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Podczas licznych prezentacji przedstawiciele Sony wielokrotnie powtarzali, że konsola będzie wstecznie kompatybilna z większością tytułów z PS4. Nowy sprzęt ma poradzić sobie z uruchomieniem przeszło 4000 tytułów z PS4. Ale co z grami ze starszych konsol?

Zdaje się, że Ubisoft wyręczył Sony w odpowiedzi na to pytanie. Firma na swojej stronie wsparcia chciała wyjaśnić klientom, jak nowa generacja odbije się na graczach. W linkowanym artykule widniało następujące stwierdzenie:

Wsteczna kompatybilność będzie dostępna dla wybranych tytułów z PlayStation 4, ale nie będzie dostępna dla gier z PlayStation 3, PlayStation 2 oraz PlayStation.

Akapit ten szybko zniknął ze wspomnianego artykułu i pozostawiono jedynie lakoniczną informację o tym, że „PlayStation zaprojektowało kilka rozwiązań, które ułatwią przejście z PlayStation 4 na PlayStation 5”. Kilku serwisom internetowym udało się zarchiwizować stary komunikat, zanim zniknął z sieci. Przed modyfikacją ze Ubisoftu artykuł prezentował się w następujący sposób: Źródło: EGM News

Choć przedstawiciele Ubisoftu szybko wyedytowali swój wpis, informacja zdążyła pójść w świat i szeroko rozniosła się po całej sieci. Wszystko wskazuje zatem na to, że nowa konsola od Sony dogada się wyłącznie z wybranymi tytułami z bieżącej generacji.