USB-C stanie się standardem ładowania urządzeń przenośnych w Unii Europejskiej

Kable USB-C są niezwykle wszechstronne, ponieważ mogą jednocześnie przesyłać dane, przenosić sygnał wideo i ładować urządzenia elektroniczne z mocą do 240 W. Choć większość urządzeń już korzysta z tego popularnego standardu, wciąż istnieją oporni, jak Apple ze swoimi iPhone’ami.

7 czerwca prawodawcy w Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie, zgodnie z którym wszystkie telefony, tablety i inne małe urządzenia elektroniczne sprzedawane na terenie UE będą musiały korzystać z USB-C, jako portu ładowania. Komisja Europejska już od ponad dziesięciu lat zabiega o wprowadzenie uniwersalnego rozwiązania w zakresie ładowania telefonów komórkowych.

Cała lista urządzeń elektronicznych obejmuje laptopy, e-czytniki, słuchawki douszne, klawiatury, myszy komputerowe, przenośne urządzenia nawigacyjne, smartfony, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, przenośne konsole do gier wideo oraz przenośne głośniki.

Okres przejściowy wyznaczono na 24 miesiące od wejścia nowych przepisów w życie, a więc od jesieni 2024 roku wszystkie wchodzące na rynek nowe urządzenia należące do powyższych kategorii będą musiały być wyposażone w port USB-C służący do ładowania. Jedynym wyjątkiem są tu laptopy, których producenci dostali aż 40 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, czyli aż do 2026 roku.

Nowe prawo najbardziej dotknie iPhone’y firmy Apple, ponieważ większość innych urządzeń już dawno temu przyjęła złącze USB-C jako standard. Najnowsze plotki wskazują jednak, że firma ma już plany zastąpienia złącza Lightning w przyszłorocznych iPhone’ach.

Standard USB-C obsługuje obecnie dostarczanie mocy do 240 W, więc ciekawe, co do 2026 roku wymyślą producenci laptopów o dużej mocy. Na przykład niedawno zaprezentowany MSI Titan GT77 jest wyposażony w zasilacz o mocy 330 W, a jego komponenty mogą pobierać łącznie ponad 250 W.

Warto również zauważyć, że zasady te dotyczą wyłącznie urządzeń ładowanych za pomocą kabla, a nie tych, które są wyposażone wyłącznie w funkcję ładowania bezprzewodowego.

Dodatkowo ładowarki mają być uniwersalne, czyli jednakowo szybko ładować każde kompatybilne urządzenie zgodnie ze swoją mocą bez preferencji dla produktów tej samej marki.

W informacji prasowej wspomniano, że konsumenci w UE będą mogli też wybrać, czy kupić nowe urządzenie z dołączoną ładowarką, czy bez niej. To bardzo dobre rozwiązanie, bo każdy ma w domu przynajmniej kilka ładowarek, z których w ogóle nie korzysta.