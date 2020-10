Unicorn: Warriors Eternal - HBO Max i Cartoon Network zamawiają nowy serial od twórcy Laboratorium Dextera

HBO Max/Cartoon Network

HBO Max i Cartoon Network zamówiły nowy projekt nagrodzonego Emmy animatora Genndy'ego Tartakovsky'ego, twórcy takich produkcji jak Laboratorium Dextera, Samuraj Jack czy Hotel Transylwania. Będzie to Unicorn: Warriors Eternal, serial animowany o zjawiskach nadprzyrodzonych, inspirowany mitami z całego świata. To jeden z kilku nowych seriali zamówionych przez HBO Max po restrukturyzacji z Tomem Ascheimem jako prezesem Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, który teraz nadzoruje również programy dla dzieci w HBO Max.

Zdjęcie: HBO

Nowa seria podąża za zespołem starożytnych bohaterów, którzy współpracują, aby chronić świat przed nieprzewidzianą i złowieszczą siłą. Bohaterowie, którzy pierwotnie są jednorożcami, lądują się w ciałach nastolatków po brutalnym przebudzeniu, które pozostawia zapomniane wspomnienia i osłabia moce.