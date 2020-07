Unruly - Mahershala Ali zagra legendarnego boksera w serialu HBO

fot. Dreamworks

Dwukrotny zdobywca Oscara Mahershala Ali zagra główną rolę w nowym, limitowanym serialu HBO pod tytułem Unruly. Aktor wcieli się w projekcie w postać legendarnego pięściarza, Jacka Johnsona. Ali będzie również producentem wykonawczym serialu wraz z Tomem Hanksem i Kenem Burnsem. Co ciekawe w wielu wywiadach aktor twierdził, że Johnson to jego wymarzona rola. Ali grał już tę postać, jednak było to w 2000 roku na deskach teatru w spektaklu The Great White Hope. Scenarzystką projektu jest Dominique Morisseau. Serial zostanie oparty na dokumencie Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson. Projekt HBO będzie liczył 6 odcinków.

Źródło: A24

Johnson, nazywany Olbrzymem z Galveston był pierwszym, czarnoskórym mistrzem świata w boksie wagi ciężkiej. Produkcja ma przedstawiać drogę na szczyt boksera i koszt, jaki zapłacił za swój sukces. Johnson był bowiem obiektem rasistowskich ataków za swoje zwycięstwa z białymi pięściarzami oraz liczne międzyrasowe związki.