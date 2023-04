Upiorne miejsce - dziś premiera książkowego hitu z Tajwanu

Mova

26 kwietnia ma premierę powieść obyczajowa pt. Upiorne miejsce autorstwa Kevina Chena. Opowiada historię Chena Tien-Honga, który po odsiedzeniu kary w niemieckim więzieniu za morderstwo powraca do rodzinnego miasta na Tajwanie i musi się zmierzyć ze zmianami, które nastąpiły przez czas odsiadki. Powoli zagłębia się w rodzinne tajemnice i zagadki z przeszłości.

Kevin Chen jest laureatem Tajwańskiej Nagrody Literackiej. Urodził się w 1976 roku, a swoją karierę artystyczną rozpoczął jako aktor kinowy, występując w filmach tajwańskich i niemieckich. Obecnie mieszka w Berlinie i jest autorem tekstów dla magazynu Performing Arts Reviews. Opublikował kilka książek z esejami i opowiadaniami. Upiorne miejsce to jego pierwsza powieść, która poza tajwańskim wydaniem ukazała się również po angielsku.

Za tłumaczenie 400-stronicowej książki odpowiada Jarosław Zawadzki. Upiorne miejsce ukazało się nakładem wydawnictwa Mova.

Upiorne miejsce - opis fabuły

Chen Tien-Hong jest najmłodszy w rodzinie. Jako długo wyczekiwany syn ma głównie starsze siostry, ojca, który nigdy nie mówi, i matkę, która z kolei nigdy nie przestaje. Mieszkają w małym miasteczku Yongjing w środkowej części Tajwanu. Dla Chena to jedynie miejsce, w którym się urodził, nie traktuje go jak domu. Kiedy orientuje się, że jest gejem, ucieka przed tajwańską prowincjonalnością do Berlina.

Wiele lat później Chen wychodzi z więzienia po odbyciu kary za zabicie swojego chłopaka w Berlinie. Jedzie do Yongjing, teraz biednego i zapuszczonego miejsca. Jego rodzice odeszli, siostry wyszły za mąż. Chenowi nic tutaj nie pozostało, dlaczego więc wraca? Co się stało ponad dekadę temu, że ta niegdyś szczęśliwa rodzina uległa rozbiciu? I dlaczego Chen zamordował swojego niemieckiego chłopaka?

Powieść rozpisana na niezliczoną liczbę głosów – zarówno żywych, jak i martwych osób. Utkana z hipnotyzującej sieci rodzinnych sekretów i wiejskich przesądów podejmuje wątki poszukiwania tożsamości, ukazuje zderzenie kultur i ze zwodniczą łatwością porywa czytelników w podróż poprzez czas.