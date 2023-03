Uragun opuściło wczesny dostęp na Steam. Polska produkcja zmieniła się w strzelankę roguelite

fot. Kool2Play

30 marca wczesny dostęp na Steam opuściło Uragun. To dzieło warszawskiego studia Kool2Play, w którym gracze przejmują kontrolę nad mechem poszukującym swojego pilota, a przy tym walczącym z zastępami wrogów. Produkcja przeszła długą drogę, w której trakcie twórcy wprowadzili szereg zmian, kierując się między innymi opiniami użytkowników. Przede wszystkim zdecydowano się zmienić gatunek i strukturę rozgrywki, bo do typowej strzelanki z widokiem z góry dodano elementy roguelite, które mają zapewnić zdecydowanie większą regrywalność. Oprócz tego zadbano o dostarczenie większej, zróżnicowanej zawartości w postaci nowych biomów, przeciwników czy bossów. Nie zabrakło także kosmetycznych skórek, które umożliwiają personalizację mecha i dostosowanie jego wyglądu do swoich oczekiwań.

Uragun - premierowy zwiastun gry

Uragun dostępny jest na platformie Steam. Gracze mogą kupić ten tytuł osobno lub w pakietach z innymi produkcjami: X-Morph Defense lub Lumencraft. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszego opisu wrażeń z wczesnego dostępu.