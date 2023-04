Urządzenia Philips TV & Sound zdobywają nagrody za wzornictwo

fot. Philips

Jednym z kluczowych założeń Philips TV & Sound jest tworzenie urządzeń wyróżniających się europejskim wzornictwem. Właśnie dlatego od wielu lat właściciele marki inwestują we własny zespół projektantów, którzy na co dzień pracują w biurze w Amsterdamie. Takie podejście oraz kreatywność osób odpowiadających za wygląd sprzętów z logo Philips pozwoliły po raz kolejny sięgnąć po najwyższe laury w konkursie Red Dot Award. W tym roku wyróżniono aż cztery produkty z oferty marki.

Red Dot Award to jedne z najbardziej prestiżowych nagród na świecie, które są przyznawane od blisko 70 lat w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Do rywalizacji o te wyróżnienia przystępują firmy z całego świata, a niezależne międzynarodowe jury składające się z 50 ekspertów przez kilka dni debatuje i ostatecznie wyłania zwycięskie projekty z ponad 20 tys. nadesłanych zgłoszeń. Wszystko to sprawia, że Red Dot Award uznaje się za czołówkę wśród najbardziej pożądanych nagród, a sam konkurs jest jednym z największych w swojej kategorii.

Philips Fidelio L4 Red Dot Award

Urządzenia Philips TV & Sound, które w tym roku wyróżniono w Red Dot Award:

Philips OLED+908 – wzornictwo tego flagowego modelu na rok 2023 jest dopełnieniem technologicznych możliwości telewizora, zarówno w obszarze jakości obrazu, jak i dźwięku. Dyskretny system audio opracowany przez legendarną markę Bowers & Wilkins został pokryty stworzoną na zamówienie neutralną akustycznie tkaniną marki Kvadrat i zintegrowany z ekranem w niemal niewidoczny sposób. Całość została osadzona na centralnej obrotowej podstawie wykonanej z aluminium. Z kolei pilot sterowania posiada podświetlane przyciski, z których część jest kontekstowa, co pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie wybranych aplikacji lub funkcji.

fot. Philips

Philips Fidelio T2 – Bezprzewodowe słuchawki TWS z linii Fidelio, która jest gwarancją najwyższej jakości produktów audio. Model ten kontynuuje proste i geometryczne wzornictwo charakterystyczne dla tej gamy, które w przypadku Philips Fidelio T2 jest widoczne w wyglądzie samych kompaktowych słuchawek, jaki i etui ładującego. W modelu zastosowano precyzyjne elementy ceramiczne czy naturalną skórę Muirhead pozyskiwaną w zrównoważony sposób, która pokrywa słuchawki oraz case. Etui wykonano z anodowanego aluminium, natomiast w środku wyłożono je gumą dla łatwiejszego wyciągania słuchawek.

fot. Philips

Philips Fidelio L4 – Kolejna generacja nausznego modelu z linii Fidelio, która wyróżnia się najwyższą jakością dźwięku, materiałami premium oraz wysokim komfortem użytkowania. Również w tym przypadku dizajn słuchawek o konstrukcji otwartej jest minimalistyczny i geometryczny. Przy ich tworzeniu projektanci wykorzystali anodowane aluminium oraz naturalną skórę Muirhead, która pokrywa pałąk. Philips Fidelio L4 są zaskakująco lekkie i kompaktowe jak na model nauszny.

fot. Philips

Philips A5508 – Sportowe słuchawki TWS, którymi marka Philips Sound udowadnia oferowanie najwyższej jakości urządzeń tworzonych dla osób aktywnych fizycznie. Model ten jest lekki, bardzo kompaktowy i trwały oraz wyróżnia się swoim wyglądem. Żłobione detale na powierzchni przeznaczonej do sterowania dotykowego ułatwiają obsługę oraz poprawiają odprowadzanie potu.

fot. Philips

Uważam, że podejście TP Vision jest wyjątkowe w branży elektroniki użytkowej, ponieważ projektowanie urządzenia stanowi jeden z najważniejszych elementów procesu tworzenia produktu, równie istotny co kwestie technologiczne. Konsumenci kupujący nasze sprzęty przekonali się, że ich dizajn ma znaczenie. Cieszę się, że po raz kolejny taka filozofia marki zyskała najwyższe uznanie profesjonalnych projektantów, zdobywając cztery nagrody w konkursie Red Dot Award

– powiedział Rod White, Chief Design Officer w TP Vision (Philips TV & Sound).