Val Zod - film o superbohaterze z Kryptonu znalazł scenarzystów

Darnell Metayer i Josh Peters zostali zaangażowani do napisania scenariusza filmu komiksowego Val Zod, który powstanie dla HBO Max. Gwiazdą projektu i jego producentem jest Michael B. Jordan.

Val Zod to historia Kryptonianina z mocami, który pochodzi z tej samej skazanej na zagładę planety co Superman. Bohater jest czarnoskóry i znajduje schronienie na Ziemi-2. Podobnie jak oryginalny Człowiek ze Stali ukrywa się na swojej przybranej planecie, ale ostatecznie w komiksach staje do walki z Supermanem, który został poddany praniu mózgu.

Źródło: Marvel

Metayer i Peters są płodnymi scenarzystami telewizyjnymi i kinowymi, którzy wkroczyli na rynek wraz ze swoim oryginalnym serialem American Snow. Ich projekt The Nola został sprzedany Amazonowi, a Sam Raimi stanie za kamerą. Niedawno pracowali nad widowiskiem Transformers: Przebudzenie bestii, który trafi do kin w 2022 roku.