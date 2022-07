Valentina Allegra de Fontaine przejmie stery od Nicka Fury'ego? Producent komentuje

MCU

W serialu Falcon i Zimowy żołnierz po raz pierwszy na ekranach MCU pojawiła się Valentina Allegra de Fontaine, grana przez Julię Louis-Dreyfus. Postać znana z komiksów spotkała się z U.S. Agentem (Wyatt Russell), aby zrekrutować go do swojej drużyny. Następnie Valentina pojawiła się w scenie po napisach Czarnej Wdowy i tam zwróciła się do Yeleny granej przez Florence Pugh. Wygląda to podobnie do tego, co na początku uniwersum robił Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Do sprzedaży trafił artbook związany z serialem Falcon i Zimowy Żołnierz, a tam pojawia się wypowiedź producenta MCU, Nate'a Moore'a. Jego zdaniem Valentina w pewnym sensie zastępuje Nicka Fury'ego.

Valentina Allegra de Fontaine jest postacią, która ma bogatą historię w komiksach... i do pewnego stopnia, zorientowanie się, kto może wejść w te buty, kogoś kto w pewnym sensie zastępuje Nicka Fury'ego, było trudne. Ale kiedy pomyśleliśmy o Julii Louis-Dreyfus, była w niej taka energia, że od razu zdajesz sobie sprawę, że ta osoba ma odpowiedni respekt i powagę, ale nie jest taka sama jak Nick Fury. To zupełnie inna energia.

Marvel

Do czego zmierza ta postać? Oczywisty wydaje się projekt o grupie Thunderbolts, którego powstanie zapowiedziały branżowe portale. Nie ma na ten moment jeszcze oficjalnych szczegółów, ale wydaje się, że grupa przypominać będzie Legion Samobójców od DC, a zatem w skład drużyny wchodzić będą niekoniecznie superbohaterowie, ale też złoczyńcy, jak John Walker, Baron Zemo i Yelena Belova. Postać Valentiny w tym sensie może nawiązywać do Nicka Fury'ego, że też tworzy własnych Avengers do swoich celów. Jakie one będą? Przekonamy się zapewne niebawem.