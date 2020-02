Venom 2 - Andy Serkis o swoich planach na kontynuacje

Venom 2 to oczekiwana kontynuacja komiksowego filmu z 2018 roku. Od jakiegoś czasu wiadomo, że głównym czarnym charakterem filmu będzie Cletus Kasaday, aka Carnage, czyli seryjny morderca opętany przez symbionta - to najbardziej znany przeciwnik tytułowego bohatera. W roli głównej powróci oczywiście Tom Hardy, zaś reżyserem będzie Andy Serkis.

Teraz twórca podczas jednego z wywiadów ujawnił nieco więcej ze swoich planów na kontynuację filmu i zapowiedział, czego mniej więcej fani będą mogli oczekiwać po kontynuacji.

Wiesz, naprawdę nie mogę za dużo o tym mówić. Mamy jednak za sobą 40 dni trwania zdjęć i to wszystko jest naprawdę ekscytujące. Na pokładzie mamy wspaniałego Toma Hardy'ego, który będzie znowu w centrum wydarzeń i skupiamy się na pogłębieniu relacji między nim, a tytułową postacią, no i oczywiście w tym wszystkim jest jeszcze jego nemezis... to wszystko, co mogę powiedzieć.

Przeciwnikiem, którego wspomina Serkis, jest oczywiście postać grana przez Woody'ego Harrelsona. Spekuluje się także, że Naomi Harris wcieli się w tym filmie w postać Shriek. Na razie jednak na oficjalne doniesienia przyjdzie nam poczekać.

Venom 2 - premiera odbędzie się 2 października 2020 roku.