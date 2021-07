Venom 2 - nowe grafiki promujące sequel. Tak wygląda złoczyńca

Sony Pictures

Venom 2: Carnage to kontynuacja hitu, który osiągnął duży sukces komercyjny, zbierając 856 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Udało się to pomimo negatywnych recenzji. Tym razem za sterami stoi Andy Serkis, a Tom Hardy powraca w głównej roli. Jako Cletus Kasady aka Carnage zobaczymy Woody'ego Harrelsona. Nowe grafiki pokazują między innymi wizualny styl przygotowany dla tej postaci. Pierwszy zwiastun nie pokazał zbyt dobrze Carnage'a, ale grafiki sugerują wierność komiksowemu pierwowzorowi. Zostały one stworzone na potrzeby produktów związanych z filmem.

W obsadzie są także Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott oraz Stephen Graham. Scenarzystką jest Kelly Marce, a twórcą historii sam Tom Hardy.

https://twitter.com/thevenomsite/status/1410942116570832897

https://twitter.com/thevenomsite/status/1410942712501747713

https://twitter.com/thevenomsite/status/1410943456701304837

Venom 2 - o czym film?

Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage.

Venom 2 - premiera filmu zaplanowana jest w kinach na 17 września 2021 roku. Nie ma w planach dystrybucji hybrydowej, więc na tę chwilę będzie można go obejrzeć tylko w kinach bez VOD.